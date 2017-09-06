Чешский парламент ратифицировал Парижское климатическое соглашение

Депутаты нижней палаты парламента ратифицировали Парижское климатическое соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением. Оппозиционной социал-демократической партии (ODS) не удалось отсрочить принятие решение еще на год, как предлагала фракция. Ее глава Збынек Станюра указывал на то, что текст договора не предусматривает штрафные санкции, и добиться его выполнения достаточно сложно.

Сенат утвердил договор еще весной 2017 г. Договор передан на подпись президенту. Чехия остается последней страной Евросоюза, где Парижское соглашение еще не было полностью ратифицировано.

Договор, который в ноябре 2015 г. подписали в Париже представители почти 200 стран, вступил в силу, несмотря на позицию Чешской Республики, в ноябре 2016 г. Его ратифицировало 55 стран, вырабатывающих более 55% углекислого газа в мире.