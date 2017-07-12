Во вторник чешский Парламент поддержал в первом круге голосования принятие Парижского соглашения по климату, направленное против глобального потепления. Депутаты вернулись к обсуждению уже в пятый раз, ныне документ отправляется на рассмотрение в Зарубежный комитет и Комитет по вопросам окружающей среды. О соглашении, которое обязывает подписантов снижать эмиссии парниковых газов, пленум мог бы голосовать в сентябре. Сенат одобрил ратификацию в апреле. Соглашение, по словам министра по вопросам окружающей среды Рихарда Брабеца, не будет означать для Чехии дальнейшей нагрузки сверх обязательств, данных Европейскому союзу. Он также напомнил, что Чешская Республика является последним государством ЕС, не ратифицировавшим соглашение.