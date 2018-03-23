Чешский олимпийский комитет предлагает изменить гимн

Чешский олимпийский комитет (ČOV) предложил узаконить новый вариант гимна, состоящий из двух куплетов, чтобы продлить время его звучания во время международных спортивных соревнований.

Композитор Милош Бок по запросу председателя ČOV Иржи Кейвала уже создал несколько новых вариантов гимна, которые были записаны Пражским симфоническим оркестром и Смешанным хором им. Кюна. Чешский олимпийский комитет намерен представить их на следующей неделе.

Продолжительность звучания чешского гимна – 45 секунд. Оптимальный вариант составляет 80 секунд, считают представители Комитета. Предложением занимается также Министерство культуры.