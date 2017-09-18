Чешский национальный симфонический оркестр открывает 25-й сезон

Тимур Кашапов
18-09-2017
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В понедельник, 18 сентября, Чешский национальный симфонический оркестр открывает свой 25-й сезон. На первом концерте оркестр под управлением дирижера Стивена Меркьюрио сыграет произведения Эрнеста Блоха и Брайана Каррента. Кроме того, выступит смешанный хор во главе с Мириам Немцовой.

Всего в юбилейный сезон состоится шесть концертов под руководством таких дирижеров, как Либор Пешек, Винс Мендоза, Питер Альтрихтер. В пражском Общественном доме в исполнении Чешского национального симфонического оркестра прозвучат произведения Бетховена, Дворжака, Бернштейна, Брамса и Вебера.

 
 
 
 
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