Чешский национальный банк впервые за 10 лет увеличил базовую процентную ставку

Антон Каймаков
03-08-2017
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Банковский совет Чешского национального банка принял решение увеличить базовую процентную ставку по кредитам. Решения об увеличении не принималось в течение 10 последних лет. До сегодняшнего дня процентная ставка лишь снижалась и с 2012 года составляла 0,05%. Ныне ставка составляет 0,25%. По мнению Чешского национального банка, рост процентных ставок по кредитам в настоящее время является полезным шагом, так как экономическая ситуация в стране весьма положительна. За решением ЧНБ последовало укрепление курса чешской национальной валюты до 25,95 кроны за евро.

 
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