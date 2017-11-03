Чешский нацбанк улучшил прогноз 2017 г. в сфере общественных финансов

Чешский национальный банк (ČNB) улучшил прогноз 2017 года в сфере общественных финансов. Согласно скорректированному прогнозу, профицит республиканского бюджета составит 1,4% ВВП. В предыдущем докладе, представленном в августе текущего года, профицит равнялся 1% ВВП. Избыток финансового капитала в данной сфере сохранится и в следующем году и предположительно составит прежних 1,4 процента, a в 2019 повысится до 1,5 процентов.

Данные обнародованы в отчете Чешского нацбанка по инфляции. Профицит общественных финансов в 2016 году составил 0,7% к ВВП, что стало одним из лучших показателей в Евросоюзе.