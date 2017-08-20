Чешский МРОТ ниже среднего показателя стран центральной и восточной части Европы

Минимальная зарплата в Чешской Республике в настоящее время составляет 11 тысяч крон (407 евро). Несмотря на осуществленное в 2017 году увеличение, этот показатель относится к категории низких среди стран восточной и центральной части Европы. Средний уровень МРОТ в регионе - 12 200 крон (461 евро). Данные опубликовала консультационная фирма Mazars.

Самый низкий МРОТ в Украине, в пересчете - 113 евро. Далее следуют Албания - 161 евро и Македония - 195 евро.

Самый высокий уровень получаемой гражданами минимальной зарплаты в Австрии - 1 677 евро. В данном случае, однако, речь идет не о МРОТ, гарантированном государством, а о средней сумме, полученной с учетом минимальных зарплат добровольно устанавливаемых работодателями.