Чешский министр финансов впервые принял участие в заседании стран еврозоны

Министр финансов ЧР Иван Пильны впервые принял участие в заседании министров финансов стран Евросоюза, входящих в зону евро. В рамках подготовки к саммиту еврозоны, запланированному на декабрь 2017 г., Иван Пильны присутствовал на отдельных заседаниях еврогруппы.

Как сообщил чешский министр, в ходе заседания особое внимание уделялось двум темам, которые будут рассматриваться главами правительств 27 стран ЕС в декабре, – проблема банковского союза и вопросы налоговой политики. Со своей стороны, председатель еврогруппы Йерун Дийссельблем на итоговой пресс-конференции охарактеризовал вопрос углубления банковского союза как «интересную дискуссию» и напомнил, что еще в период председательства в ЕС в 2016 г. Нидерланды предлагали государствам еврозоны предпринять дальнейшие шаги в этом направлении.