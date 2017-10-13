Чешский Красный Крест передал Сирии три автомобиля «скорой помощи»

Три автомобиля «скорой помощи», в том числе реанимобиль, а также более 2,5 т оборудования, включая ЭКГ, дефибрилляторы, и стерилизаторы, Чешский Красный Крест передал в качестве гуманитарной помощи жертвам войны в Сирии на общую сумму 7,3 млн крон (280,5 тыс. евро).

Это уже седьмая гуманитарная посылка за последние два года ,которую направляет в Сирию Чешский Красный Крест, который напоминает, что гражданское население страны часто сталкивается с невозможностью получить медицинскую помощь, причем не только в случае ранений, но и при наличии хронических или иных заболеваний.