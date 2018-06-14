Чешский инвестор примет участие в модернизации болгарской ГЭС

Тимур Кашапов
14-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская фирма ČKD Blansko Holding, дочерняя компания российского АО «Тяжмаш», примет участие в модернизации крупнейшего каскада ГЭС в Болгарии. ČKD Blansko Holding в составе консорциума с хорватской KONČAR – INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT и словенской Rudis подписала контракт с болгарской NEK EAD о поставке оборудования для реализации проекта.

Каскад ГЭС мощностью 739 МВт включает три гидроэлектростанции, которые расположены на северо-восточных склонах Рильских гор. Чешское предприятие поставит оборудование для гидротурбин, а также шаровые затворы. Срок реализации – ноябрь 2020 года.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 