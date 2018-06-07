Чешский инвестор отказался от строительства предприятия по выращиванию клариевого сома в РФ

Чешская компания ExploR Capital отказалась от реализации проекта по строительству завода по выращиванию осетров в Челябинской области. Проектная мощность предприятия должна была составить 350 т рыбы и 10 т осетровой икры в год.

Как заявил инвестор, участок, на котором предполагалось построить предприятие, будет использоваться в других целях. Рассматривается, в частности, возможность оборудовать часть площадей для сдачи в аренду тем, кто занимается добычей криптовалют, или вариант со строительством энергетического объекта.