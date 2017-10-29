Чешский и российский режиссеры стали лауреатами фестиваля документальных фильмов в Иглаве

Лучшим чешским документальным фильмом 21-го Международного кинофестиваля в Иглаве стала лента «Костер работы» (Hranice práce) Аполены Рыхликовой, посвященная условиям труда людей, занимающих самые низкооплачиваемые места на чешском трудовом рынке.

Премию «За самый выразительный иностранный документальный фильм получила «Стена» Дмитрия Боголюбова. Лента рассказывает об опасности возрождения культа Сталина в современной России.

Премию «За вклад в мировой кинематограф» получил немецкий кинорежиссер Марсель Офюльс. Лучшим документальным фильмом Центральной и Восточной Европы признана лента «Опера о Польше» Петра Стасика о поисках национальной идентичности.

Награду как лучший экспериментальный фильм получила лента «Люди корабля» британского режиссера Сары Вуд, размышляющей о роли миграции в истории человечества.

В категории Exprmntl.cz, где состязалось чешское экспериментальное кино, жюри присудило награду фильму-коллажу «Консервы» Луции Навратиловой.

Всего награды, вручение которых проходило в Иглаве вечером 28 октября, присуждались в десяти категориях.