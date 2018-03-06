Чешский экспорт в Великобританию снизился на 2,5 процента

Чешский экспорт в Великобританию начинает снижаться. В последнем квартале 2017 года он упал на 2,5 процента, и составил 48 миллиардов крон (1,92 млрд евро), в то время как поставки в Германию, Францию, Польшу и Словакию продолжали расти, сообщает чешское информагентство ЧТК.

Великобритания, тем не менее, остается пятым по значимости торговым партнером Чешской Республики. В ожидании последствий «брексита» быстрыми темпами растет количество чешских компаний, открывающих в Соединенном Королевстве свои филиалы, речь идет, в особенности, о технологических и IT-фирмах.