Чешский экспорт в Великобританию снизился на 2,5 процента

Эва Туречкова
06-03-2018
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Чешский экспорт в Великобританию начинает снижаться. В последнем квартале 2017 года он упал на 2,5 процента, и составил 48 миллиардов крон (1,92 млрд евро), в то время как поставки в Германию, Францию, Польшу и Словакию продолжали расти, сообщает чешское информагентство ЧТК.

Великобритания, тем не менее, остается пятым по значимости торговым партнером Чешской Республики. В ожидании последствий «брексита» быстрыми темпами растет количество чешских компаний, открывающих в Соединенном Королевстве свои филиалы, речь идет, в особенности, о технологических и IT-фирмах.

 
 
 
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