«Чешский дом» для Братиславы

Президент Чешской Республики Милош Земан, посетивший с визитом Братиславу, после встречи с главой Словакии Андреем Киской предложил открыть в Братиславе культурный центр «Чешский дом». По мнению чешского верховного представителя, в «Чешском доме» могла бы работать «уютная пивная», в которой посетителям бы предлагали блюда чешской кухни».

Реализация плана, о котором речь идет уже длительное время, затормаживается в результате проволочек. Президент, однако, уверен, что и далее отношения между Чехией и Словакией будут омрачаться проблемами, значение которых не превышает уровня проблемы открытия в Братиславе «Чешского дома».