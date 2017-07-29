В течение 2018 года один из самых важных органов Организации Объединенных Наций будет возглавлять чешский дипломат. Чешский представитель не занимал подобного поста уже в течение 20 лет. Председателем Экономического и Социального Совета ООН была избрана Мария Хатардова, которая в истории международной организации станет лишь третьей женщиной, когда-либо возглавлявшей упоминаемый совет. Свое избрание Хатардова оценила как значительную победу чешской внешней политики, так как страна сможет внести еще больший вклад в решение общемировых экономических и социальных проблем.