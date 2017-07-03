Депутата Парламента Чешской Республики Милана Шарапатку, избранного за движение Заря прямой демократии, в воскресенье задержали в аэропорту Киева и выслали обратно в Чехию. Информацию подтвердил МИД Чехии, подчеркнув, что каждое государство имеет право решать - кого пускать на свою территорию, а кого нет. Чешский народный избранник внесен в украинский список нежелательных лиц. В «черный список» Милан Шарапатка мог попасть из-за того, что в момент голосования о присоединении Крыма к России он находился на полоострове в качестве наблюдателя. Однако после этих событий, по словам Шарапатки, ему уже четыре раза позволили побывать в Украине. По поводу действий украинских властей чешский депутат выразил огорчение и обратился к руководителю дипломатического ведомства Чехии Любомиру Заоралеку с просьбой отправить в связи с происшествием в украинское посольство ноту протеста. Милан Шарапатка не единственный чешский депутат, который возмутил украинскую сторону. В сепаратистском Донбассе несколько раз побывал коммунистический депутат Зденек Ондрачек. На третью годовщину аннексии Крыма Россией на полуостров отправился и депутат движения Рассвет прямой демократии Ярослав Голик.