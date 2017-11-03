Чешский бард Яромир Ногавица – лауреат премии «Серебряный лучник»

Лорета Вашкова
03-11-2017
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Чешский бард Яромир Ногавица 2 ноября стал лауреатом премии «Серебряный лучник» в номинации «Персона» в рамках дочернего конкурса одноименной российской национальной премии, проводимого в Чехии. Премия присуждается за развитие чешско-российских отношений.

Конкурс проводился во второй раз, так же, как и в минувшем году, под патронатом Посольства РФ в Праге и чешского президента Милоша Земана. Глава государства не принял участия в церемонии награждения, проходившей в «Народном доме» в Праге, однако в письме организаторам конкурса напомнил, что Яромир Ногавица был включен в список лиц, удостоенных им 28 октября высоких наград по случаю государственного праздника.

 
 
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