Чешский адвокат Евгения Никулина намерен вновь обратиться в Конституционный суд ЧР

Выдача Чехией Евгения Никулина в США подрывает основы чешско-российского сотрудничества. Об этом заявили в понедельник, 2 апреля, в МИД РФ.

Чешское телевидение в воскресенье, 1 апреля, сообщило, что Мартин Садилек, чешский адвокат подозреваемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина, экстрадированного Чехией 30 марта в США, намерен в ближайшее время вновь обратиться с иском в Конституционный суд ЧР, а также подать заявление в Европейский суд по правам человека. Возможности дальнейшего сотрудничества с юристами Садилек ныне обсуждает и с американскими адвокатами Е. Никулина, однако то, насколько тесным оно будет, зависит от решения родителей экстрадированного россиянина.

В случае принятия Страсбургским судом решения о пересмотре приговора в отношении подозреваемого в хакерской деятельности, Е. Никулину могла бы полагаться компенсация, информировало Чешское телевидение.

По версии американских следователей, Никулин совершил хакерские атаки на социальные сети LinkedIn и Formspring, а также на справочный центр Dropbox.