Чешские замки завершают туристический сезон

Катерина Айзпурвит
25-10-2017
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В субботу, 28 октября, и воскресенье, 29 октября, чешские замки завершают очередной туристический сезон, в связи с чем на эти дни там запланировано проведение ряда мероприятий, в том числе тематические экскурсии и творческие мастерские.

В замке Боузов пройдут экскурсии на тему привидений и призраков. В ноябре Боузов останется одним из немногих чешских замков, который будет открыт ежедневно в первой половине дня.

Большинство чешских замков закрывается на зиму, и экскурсии там возобновятся только в дни Рождества.

 
 
 
 
 
 
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