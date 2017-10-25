Чешские замки завершают туристический сезон

В субботу, 28 октября, и воскресенье, 29 октября, чешские замки завершают очередной туристический сезон, в связи с чем на эти дни там запланировано проведение ряда мероприятий, в том числе тематические экскурсии и творческие мастерские.

В замке Боузов пройдут экскурсии на тему привидений и призраков. В ноябре Боузов останется одним из немногих чешских замков, который будет открыт ежедневно в первой половине дня.

Большинство чешских замков закрывается на зиму, и экскурсии там возобновятся только в дни Рождества.