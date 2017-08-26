Чешские художники примут участие в фестивале Burning Man в невадской пустыне

На американском фестивале Burning Man, который пройдет с 27 августа по 4 сентября в невадской пустыне, будет впервые представлена и чешская инсталляция. Чешские студенты для акции подготовили интерактивный проект – гигантское пульсирующее сердце под названием Heardt, подключенное к фортепиано.

«Участники, нажимая на клавиши, будут создавать световые импульсы. Мы называем этот эффект световым потоком. Фортепиано – инструмент, который может выразить красоту музыки, вызвать в самом исполнителе и слушателях сильные эмоции и принести свет широкому окружению», - сообщила Барбора Стейскалова, которая принимала участие в подготовке инсталляции в Black Rock City, где пройдет фестиваль.

Традицию фестиваля Burning Man («Горящий человек») заложил Ларри Харви, который в 1986 году сжег на пляже Baker Beach в Сан-Франциско большую деревянную скульптуру человека с собакой, поставив символическую точку на своей прошлой жизни после того как его бросила девушка. Этот хепенинг привлек множество людей и с тех пор повторялся каждый год.