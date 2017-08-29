Чешские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени

Катерина Айзпурвит
29-08-2017
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Врачи Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) провели уникальную операцию – одновременную трансплантацию сердца и печени от одного донора пациенту, страдающему болезнью сердца и осложнениями в виде цирроза печени. При этом, как правило, врачи не делают пересадку органов, если не обеспечена стабильная работа сердца.

Об успехе операции, которая прошла еще в июле 2017 г., журналистам сообщил представитель клиники IKEM. В Чехии подобная уникальная трансплантация проводится во второй раз. В 2005 г. врачи Брно провели одновременную пересадку сердца, печени и легких.

 
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