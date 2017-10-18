Чешские врачи и провизоры проводят акцию протеста

Около 7000 терапевтов, педиаторов и других амбулаторных врачей закрыли 18 октября в знак протеста свои кабинеты. С 10.30 до 11.00 также не работает около 400 аптек.

Забастовка является совместной акцией, направленной против административного постановления, не предусматривающего в 2018 г. увеличение выплат от страховых компаний. Врачи требуют повышение оплаты своего труда за выдачу электронных рецептов, что увеличит для медиков объем работы. К их протесту присоединяются аптеки, где, по подсчетам, введение электронных рецептов удилиннит работу в три раза и потребует перенастройки компьютеров.

Амбулаторные врачи также считают несправедливым утвержденное повышение зарплат исключительно сотрудникам больниц, которое их не коснется, несмотря на необходимость оплачивать аренду помещения и работу медсестер.