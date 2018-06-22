Чешские военные, участвовавшие в операциях в Афганистане и на Синае, получили награды

Пятьдесят военных, участвовавших в операциях в Афганистане и на Синайском полуострове, получили награды – медали «За несение службы за рубежом», кресты «За заслуги» министра обороны, почетные знаки Армии ЧР «За заслуги» и памятные подарки. Среди награжденных было пять женщин из рядов вооруженных сил.

Награды вручали замначальника Генштаба, генерал-майор Иржи Вернер и глава Агентства военной разведки, бригадный генерал Золтан Бубеник. Покидающая свой пост министра обороны Карла Шлехтова не принимала участие в церемонии, на которой также не присутствовал начальник Генерального штаба Алеш Опата.