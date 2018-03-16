Чешские военные получили награды за службу в Мали

Военнослужащие Чешской армии были награждены медалями за выполнение задач в рамках деятельности военной миссии Евросоюза на территории Мали. Награждение прошло в мемориальном комплексе на пражском холме Витков. Из Мали вернулось 40 чешских военных, выполнявших такие задачи как обучение местных солдат.

После церемонии награждения и.о. министра обороны Карла Шлехтова сообщила журналистам, что чешский контингент в этой африканской стране может быть увеличен с 50 военных, которые там находятся в настоящее время, до 100.