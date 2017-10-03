Чешские военнослужащие были оценены за службу НАТО и ЕС

Без малого 50 чешских военных были оценены в понедельник за службу в структурах Североатлантического альянса и Европейского союза. Из нескольких зарубежных миссий они вернулись, спустя три и четыре года. Чешская армия в рамках НАТО и ЕС занимает порядка 200 позиций, за 17 лет на них сменилось почти 850 человек.

Как сообщил первый заместитель начальника Генштаба Иржи Балоун, на миссиях постоянно находится порядка 200 военнослужащих. За год сменяется 65-70 человек в каждой из них. По словам Балоуна, с ухудшением ситуации с безопасностью в мире, военные стали больше работать над операционными планами. Ранее военнослужащие в командных структурах альянса больше занимались обучением и обычной работой.