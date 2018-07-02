Чешские ученые создали систему распознавания грибов по фотографии

Катерина Айзпурвит
02-07-2018
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Инновационная система, созданная специалистами Чешского технического университета (ČVUT) в Праге, позволяет с помощью фотографии определять вид грибов и растений.

Система проводит распознавание гриба или растения по его внешней форме и цвету, делая это точнее, чем большинство экспертов-людей. Новинка уже получила первое место на международном конкурсе ExpertLifeCLEF 2018.

На конкурсе проводилось распознавание по фотографиям 10 000 видов растений, и чешское изобретение сделало это наиболее успешно. Авторами инновации стали Милан Шульц и Иржи Матас, сотрудники кафедры кибернетики электро-технологического факультета. В работе также принял участие специалист по кибернетике из Западно-Чешского университета в Пльзене Лукаш Пицек.

 
 
 
 
 
 
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