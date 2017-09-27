Чешские ученые получили тысячи документов о гражданах Чехословакии, интернированных в СССР

Институт изучения тоталитарных режимов (ÚSTR) получил в свое распоряжение копии тысяч архивных документов, в которых содержатся сведения о чехах и словаках, интернированных после Второй мировой войны в лагерях Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР.

Электронную копию документов символически вручил коллегам директор музея Словацкого национального восстания Станислав Мичев. Документы в виде сосканированных карточек личных дел интернированных граждан Чехословакии музей получил в Российском военном архиве. Чешские и словацкие исследователи отмечают, что получение этих сведений позволит их согражданам отыскать информацию о родственниках, пропавших в годы Второй мировой войны и в послевоенный период.