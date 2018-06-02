Чешские ученые получили лишь 30 грантов Европейского Исследовательского Совета

Лорета Вашкова
02-06-2018
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Чешской Республике, начиная с 2007 года, удалось получить лишь 30 грантов Европейского Исследовательского Совета, финансирующего фундаментальные научные исследования. При этом государствам Западной Европы были выделены сотни грантов. Данные ČTK предоставил физик Томаш Юнгвирт, один из 22 членов Совета Академии наук ЧР.

По словам Юнгвирта, причиной тому является как низкое число заявок со стороны чешских ученых, так и относительно невысокий уровень выдвигаемых ими проектов, что характерно и для ряда других государств, присоединившихся к Евросоюзу позднее. Изменить сложившее положение вещей могла бы более существенная поддержка именно молодым ученым, полагают академики.

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