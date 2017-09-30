Чешские ученые планируют тестировать лечение депрессии с помощью галюциногенных грибов

Катерина Айзпурвит
30-09-2017
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Как сообщил агентству ČTK сотрудник Национального института психического здоровья Томаш Паленичек (NÚDZ), ученые рассматривают возможность проведения тестов по использования алкалоида псилоцибин, содержащегося в галлюциногенных грибах, при лечении депрессии. Другие галлюциногены, по мысли ученых, могут помогать при лечении зависимости, обсессивно-компульсивных расстройств и тревожных состояний онкологических больных.

Ученые NÚDZ сообщают о готовности начать проведение клинических тестов у пациентов, страдающих депрессией, с целью определения наличия в псилоцибине антидепрессантов.

 
 
 
 
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