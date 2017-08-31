Чешские ученые открыли вещество, которое может помочь в борьбе с диабетом второго типа

Тимур Кашапов
31-08-2017
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Ученым Института органической химии и биохимии Академии наук ЧР (ИОХБ АН ЧР) удалось обнаружить вещество, которое может помочь в лечении ожирения и диабета второго типа. В июле завершились лабораторные испытания на мышах, которые подтвердили эффективность данного вещества.

Интерес к проведению дальнейших клинических исследований проявила фармацевтическая компания Novo Nordisk, с которой институт в середине августа подписал договор о сотрудничестве. По словам ученого Мартина Фуска из ИОХБ АН ЧР, новое лекарство может появиться на рынке через восемь лет.

 
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