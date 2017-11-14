Чешские туристы в купальниках «Бората» были задержаны в Астане за нарушение общественного порядка

В столице Казахстана, городе Астане, была задержана группа чешских туристов, которые оделись в зеленые купальники, очень напоминающие костюм главного героя кинофильма «Борат», и устроили фотосессию на фоне надписи I love Astana. За «появление в общественном месте в непристойном виде» они были задержаны и в их отношении составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Материалы были затем направлены в специализированный межрайонной административный суд Астаны. В тот же день суд вынес решение о взыскании с граждан Чехии штрафа в размере 10 МРП (около 22 с половиной тысяч тенге – примерно 60 евро).