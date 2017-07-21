Как сообщили агентству ČTK чешские туроператоры, туристы, находившиеся в момент землетрясения на греческом острове Кос и побережье Турции, не пострадали. Самолет, который должен был следовать по маршруту Прага – Кос, пока не вылетел из чешской столицы. При этом рейс из Брно после задержки был отправлен по тому же маршруту. Самолеты с острова Кос пока в Чехию не прибывают. Во время землетрясения магнитудой 6,7 балла, произошедшего в ночь на 21 июня, два человека погибли и около двухсот пострадали.