Чешские туристы при землетрясении на острове Кос не пострадали

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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Как сообщили агентству ČTK чешские туроператоры, туристы, находившиеся в момент землетрясения на греческом острове Кос и побережье Турции, не пострадали. Самолет, который должен был следовать по маршруту Прага – Кос, пока не вылетел из чешской столицы. При этом рейс из Брно после задержки был отправлен по тому же маршруту. Самолеты с острова Кос пока в Чехию не прибывают. Во время землетрясения магнитудой 6,7 балла, произошедшего в ночь на 21 июня, два человека погибли и около двухсот пострадали.

 
 
 
 
 
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