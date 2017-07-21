Как сообщили агентству ČTK чешские туроператоры, туристы, находившиеся в момент землетрясения на греческом острове Кос и побережье Турции, не пострадали. Самолет, который должен был следовать по маршруту Прага – Кос, утром не вылетел из чешской столицы. При этом рейс из Брно после задержки был отправлен этому маршруту. Аэропорт острова Кос после землетрясения был закрыт. Во время землетрясения в ночь на 21 июня магнитудой 6,7 балла, эпицентр которого находился в Эгейском море, два человека погибли и около двухсот пострадали.