Чешские туристы при землетрясении на острове Кос не пострадали

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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Как сообщили агентству ČTK чешские туроператоры, туристы, находившиеся в момент землетрясения на греческом острове Кос и побережье Турции, не пострадали. Самолет, который должен был следовать по маршруту Прага – Кос, утром не вылетел из чешской столицы. При этом рейс из Брно после задержки был отправлен этому маршруту. Аэропорт острова Кос после землетрясения был закрыт. Во время землетрясения в ночь на 21 июня магнитудой 6,7 балла, эпицентр которого находился в Эгейском море, два человека погибли и около двухсот пострадали.

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