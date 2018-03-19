Чешские сенаторы призвали правительство опровергнуть обвинения России в том, что яд «Новичок» был разработан в Чехии

Тимур Кашапов
19-03-2018
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Правительство Чехии, по мнению группы сенаторов, должно «решительно опровергнуть» спекулятивное обвинение российской дипломатии в том, что яд «Новичок», которым предположительно были отравлены в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, был разработан в ЧР. Об этом говорится в заявлении 27 чешских сенаторов, включая председателя верхней палаты Парламента Чехии Милан Штех.

Ранее министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницкий назвал заявление МИД РФ о возможном происхождении отравляющего вещества «Новичок» из ряда стран, в том числе Чехии, «стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве». О том, что Прага выступает против необоснованных заявлений о причастности к разработке нервно-паралитического агента сообщила и министр обороны Карла Шлехтова.

19 марта Совет ЕС по иностранным делам выступил с решительным осуждением нападения, совершенного против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года. Европейский союз также выразил свою безоговорочную солидарность с Великобританией и подчеркнул, что будет продолжать следить за этой проблемой и ее последствиями.

Тимур Кашапов
19-03-2018
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