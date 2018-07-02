Чешские сенаторы обратились к Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова

Зампредседателя Сената Иржи Шестак, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Франтишек Бублан, председатель Комитета по делам ЕС Вацлав Гампл, председатель Комитета по науке, образованию и правам человека Зденек Папоушек направили на имя президента России Владимира Путина письмо с призывом освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая проводит бессрочную голодовку протеста. «Уважаемый господин президент! Мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой касательно Вашего заключенного Олега Сенцова. Являясь украинцем, он выразил свое несогласие с аннексией Крыма, и российский военный суд его приговорил к двадцати годам лишения свободы. Из сообщений средств массовой информации явно, что в ходе расследования и суда не было соблюдено уважение основных прав человека...

Эту просьбу мы высылаем, помня о своем собственном историческом опыте, который чешский народ получил во время существования тоталитарной системы коммунистической Чехословакии... Нашим горьким историческим опытом является факт, что поколениям, принявшим страну после авторитарного режима, сложно усвоить или возобновить волю к соблюдению основ парламентской демократии – к уважению свободы других, правлению права и достойной жизни в свободном обществе с индивидуальной ответственностью. Поэтому любая исправленная обида, причиненная властями отдельному лицу, снижает будущее напряжение и уменьшает заболевание данного общества в самых его основах.

И поэтому освобождение Олега Сенцова приносит собой лекарство для всей вашей страны... Мы хотим помочь человеку, который несмотря на свою очень тяжелую жизненную ситуацию без колебаний защищает те же права других политических заключенных», – говорится в тексте послания.

«Письмо президенту Владимиру Путину было написано как попытка помочь человеку в его крайне тяжелой и драматической ситуации. Мы убеждены на основании собственного исторического опыта, что такая поддержка важна для людей, сопротивляющихся автократическому режиму», – объяснил зампредседателя Сената Иржи Шестак.