Чешские сахарозаводчики увеличат производство

По прошествии 49 лет в последний сентябрьский день 2017 года в ЕС перестанут действовать квоты на производство и продажу сахара. В связи с этим чешские сахарозаводчики готовятся к наращиванию объемов выпуска. Ожидается, что годовое увеличение составит от 5 до 15%, а, возможно, до 20%.

Каким образом отмена квот отразиться на ценах сахара, остается под вопросом. Увеличение поставок дешевого сахара в страну может «положить на лопатки» и некоторых производителей. В 90-х в Чехии работало 53 сахарных заводов. На сегодняшний день их осталось только семь, остальные исчезли в круговерти конкуренции.