Чешские разработчики преуспели на известной ярмарке компьютерных игр Gamescom

Звездой известной ярмарки компьютерных игр Gamescom, прошедшей в Кельне, в этом году стала специальная версия готовящегося к выпуску Xbox One X, которая была распродана за несколько дней. Вторым гвоздем программы стала Nintendo, которая бьет рекорды со своей нетрадиционной консолью Nintendo Switch и готовящейся к выпуску игрой Super Mario Odyssey.

Преуспели, однако, и разработчики чешской компании Warhorse Studios. Их историческая игра Kingdom Come: Deliverance стала лучшей игрой на ПК в рамках ярмарки. Напомним, что инвестором Warhorse Studios является известный чешский предприниматель Зденек Бакала.

Для поклонников чешских видеоигр Gamescom в этом году интересен и тем, что впервые Чешская Республика официально представлялась на ярмарке на небольшом национальном стенде, благодаря агентству CzechTrade, чего не случалось в предыдущие годы, даже несмотря на то, что в Чехии появляются десятки наименований игр, преимущественно для мобильных платформ.