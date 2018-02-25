Чешские предприятия предлагают более 230 тысяч вакантных мест

Согласно анализу банка ČSOB и компании Patria Finance, чешским предприятиям в настоящее время не хватает более 230 тысяч работников, в первую очередь низкоквалифицированных рабочих и вспомогательного персонала. Заполняются места весьма медленно, так как в большинстве случаев компании предлагают низкие зарплаты - менее 20 тысяч крон (брутто, 790,5 евро). В некоторых случаях предлагаемые оклады не превышают 15 000 крон (593 евро).

Аналитики, однако, ожидают, что в обозримом будущем фирмы должны приступить к увеличению предлагаемых работникам зарплат. В качестве первых ласточек уже можно назвать транспортные фирмы. За пять лет оклады водителей автобусов, например, выросли на 20%.