В конце сентября-начале октября состоится визит чешской бизнес-делегации в Алжир. В нее войдут представители предприятий и компаний из таких отраслей, как энергетика, здравоохранение, оборонная промышленность. Как ожидается, представители предпринимательского сообщества ЧР посетят столицу Алжир, а также город Оран, где состоится несколько бизнес-форумов. По мнению Экономической палаты, алжирский рынок открывает широкие возможности для перерабатывающей, энергетической, машиностроительной отрасли Чехии. Экспорт чешских компаний в Алжир в 2016 году составил 3,5 млрд крон.