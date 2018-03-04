Чешские предприниматели отправляются в Индию с надеждой на новые заказы

Лорета Вашкова
04-03-2018
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Переговоры о новых заказах и инвестициях с представителями индийских компаний проведут в Индии 22 чешских предпринимателя, которые являются членами делегации, сопровождающей чешского министра промышленности Томаша Гинера в Индию. Глава Минпрома примет участие в международном экономическом форуме в Дели.

В состав делегации вошли представители автомобильной промышленности, компаний, производящих грузовые лифты, грузопассажирские подъемники, как и действующих в банковской сфере, разработчики мобильных решений.

Переговоры, целью которых является получить новые заказы, будут сложными, так как на форум в Индию также отправляются делегации из Австрии, Швейцарии, Словакии, Венгрии, Польши, стран Балтии и Скандинации, сообщил Чешскому информационному агентству ЧТК пресс-секретарь Экономической палаты ЧР Мирослав Диро.

В настоящее время чешские предприятия экспортируют в Индию, прежде всего, автомобильные двигатели, грузовики, робототехнику, обрабатывающие станки и текстильные машины.

Лорета Вашкова
04-03-2018
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