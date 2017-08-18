Чешские политики осудили теракт в Барселоне

Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка в сети Twitter назвал произошедшее в среду в Барселоне «отвратительным террористическим нападением на невинных». Также в социальных сетях теракт осудили и другие чешские политики. Ответственность за нападение, в ходе которого погибло 13 человек, и более 80 было ранено, взяла на себя организация Исламское государство.

Председатель Парламента Ян Гамачек написал в сети Twitter: «Я осуждаю отвратительный и трусливый теракт в Барселоне. К сожалению, никакие меры безопасности не являются стопроцентными, но хорошо, что мы их постоянно усиливаем».

В среду вечером на оживленной площади в Барселоне на людей на большой скорости наехал грузовик, водитель с места преступления скрылся. Ответственность взяла на себя организация Исламское государство, которая так поступает в последние годы во всех аналогичных случаях.