Чешские политики не согласны с предложением президента США повысить расходы на оборону до 4% ВВП

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Гамачек считает оптимальным уровень расходов на оборону в размере 2% ВВП. Глава внешнеполитического ведомства таким образом отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе закрытой встречи с лидерами стран-членов НАТО предложил, чтобы союзники по Североатлантическому альянсу взяли на себя обязательство к 2024 году повысить расходы на оборону до 4% ВВП.

Министр обороны ЧР Любомир Метнар рассматривает заявление Трампа как «призыв на долгосрочную перспективу». Он повторил, что к 2024 году Чехия планирует довести расходы на оборону до 2% ВВП. Предложение американского лидера отвергли, в свою очередь, члены Комитета по обороне Палаты депутатов.