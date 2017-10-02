Чешские политики критикуют жестокость Мадрида во время каталонского референдума

Многие чешские политики выступили с осуждением жестких действий испанской полиции, препятствовавшей проведению в Каталонии референдума о независимости, который Мадрид считает нелегитимным.

Бывший госсекретарь ЧР по европейским вопросам Томаш Проуза предупреждает, что «насилие не приведет к спокойствию». Пресс-секретерь президента Чехии Милоша Земана назвал события «Концом европейской мечты». Председатель партии гражданских демократов Петр Фиала назвал неприемлемым применение насилия в отношении голосовавших каталонцев. «Это ничего не изменит, а лишь радикализирует умеренных», – написал он в Twitter.

Также действия Мадрида в Каталонии осудил экс-президент ЧР Вацлав Клаус. «Я считаю неприемлемым, чтобы какое бы то ни было правительство использовала вооруженные силы, насилие и репрессии в отношении тех, кто хочет свободно выразить свои взгляды», – указал политик в своем пресс-релизе и призвал Еврокомиссию осудить действия испанских властей.

Чешская партия «Свободные» назвала препятствование проведению голосования «характерными чертами тоталитаризма и диктатуры».

В воскресенье, 1 октября, Каталония провела референдум по вопросу отделения от Испании. В ходе голосования при столкновениях с полицией, препятствовавшей проникновению на участки, пострадали более 800 человек. По сообщению правительства Каталонии, идею независимости поддержали 90% из 5,3 млн избирателей, которым удалось принять участие в референдуме.