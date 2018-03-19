Чешские политические партии прокомментировали результаты президентских выборов в России

Итоги выборов Президента РФ, на которых победил Владимир Путин, не стали сюрпризом. В таком мнении сошлись представители всех парламентских партий в Чехии. Вместе с тем, «пираты» и члены партии TOP 09 обратили внимание на то, что российские власти ограничили политическую конкуренцию, не допустив к выборам лидера оппозиции Алексея Навального. В свою очередь, движение ANO и социал-демократы указали на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и европейскими государствами.

Выборы президента Российской Федерации прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,5%, действующего главу государства поддержали около 77% избирателей.