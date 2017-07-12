Чешские полицейские на каникулах в Хорватии и Болгарии

Ольга Васинкевич
12-07-2017
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И в этом году чешские туристы могут с начала июля до середины сентября встретить в Хорватии и Болгарии чешских полицейских, которые несут службу в смешанных патрулях с зарубежными коллегами. Они помогают туристам с решением серьезных ситуаций, сообщила в среду на вебе полиции пресс-секретарь Президиума полиции Эва Кропачова. Полицейские служат в трех местах – в Омише, Шибенике и Бургасе, тем не менее, в случае необходимости, они помогают туристам и в иных курортных областях, а также внутри страны. Чехи обращаются к ним при авариях или в случае розыска члена семьи. Полицейские также могут ассистировать при контактах с зарубежными органами, или же в случае, если турист потеряет документы.

 
 
 
 
 
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