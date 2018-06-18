Чешские пивовары все чаще уезжают работать за рубеж

Чешские пивзаводы в последние годы сталкиваются с нехваткой специалистов лаборатории солода и солодовенного производства. Несмотря на увеличение числа выпускников по специальности «Технологии пивоварения», данный сектор производства продолжает ощущать дефицит пивоваров.

По окончании техникумов и специлиазированных школ выпускники часто трудоустраиваются за рубежом, будучи мотивированными гораздо высшим уровнем зарплаты, нежели на родине. Таким образом, молодые пивовары знакомят с чешской традицией пивоварения, к примеру, в Швеции, России, Японии, Южной Корее или на Филиппинах.