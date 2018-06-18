Чешские пивовары все чаще уезжают работать за рубеж

Лорета Вашкова
18-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские пивзаводы в последние годы сталкиваются с нехваткой специалистов лаборатории солода и солодовенного производства. Несмотря на увеличение числа выпускников по специальности «Технологии пивоварения», данный сектор производства продолжает ощущать дефицит пивоваров.

По окончании техникумов и специлиазированных школ выпускники часто трудоустраиваются за рубежом, будучи мотивированными гораздо высшим уровнем зарплаты, нежели на родине. Таким образом, молодые пивовары знакомят с чешской традицией пивоварения, к примеру, в Швеции, России, Японии, Южной Корее или на Филиппинах.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 