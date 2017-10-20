Чешские пивовары написали петицию за повышение лимитов на варку пива

Каждый, кто сегодня в Чехии варит собственное пиво дома, имеет право сварить ежегодно 200 литров этого напитка. В связи с этим чешские пивовары решили составить петицию. По словам ее инициаторов, пивовары, варящие пиво дома в Чехии, находятся в самой плохой ситуации из всего развитого мира. Они хотели бы, чтобы лимит был повышен на 2000 литров, несмотря на то, что свою продукцию они не имеют права продавать.

Как сообщил председатель Цеха чешских пивоваров Радек Михаэл, даже пивоварам в Турции, преимущественно мусульманском государстве, повезло больше – они имеют право сварить 350 литров пива в год. 200 литров пива в год на первый взгляд может показаться значительным количеством, однако, как отмечает Радек Михаэл, когда человек варит дома пиво, он не пьет его сам, а приглашает друзей, принимает участие в конкурсах, куда помимо соревнующихся образцов он отвозит образцы для дегустации участникам.