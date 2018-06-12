Чешские парламентские партии одобрили встречу президента США и главы Северной Кореи

Стабилизация региона и снижение риска конфликта может стать результатом переговоров глав США и Северной Кореи, которые начались «первым историческим саммитом» в Сеуле и подписанием Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном итоговой декларации, считают представители чешских парламентских партий и движений. В подобном духе высказались, например, заместитель председателя ANO Рихард Брабец, руководитель гражданских демократов Петр Фиала, глава движения Свобода и прямая демократия Томио Окамура.

Одновременно чешские политики обращают внимание на то, что давать окончательную оценку состоявшемуся саммиту еще рано. Результативность будет зависеть от хода встреч и продолжения переговоров в будущем.