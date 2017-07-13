В конкурсную программу V фестиваля мультфильмов «Бессоница», который открывается 13 июля в Калужской области, вошло сразу несколько работ чешских аниматоров, среди которых как опытные, так и начинающие режиссеры. В частности, Мартин Жабка участвует в конкурсе профессионалов с лентой «Рождественская песнь». Молодую анимации Чехии представляют Ян Саска с картиной Happy End, Ян Мика с «Все-таки мы люди» и Филип Дивиак с фильмом «Пробуждающий». «Бессонница» – первый в России некоммерческий фестиваль мультфильмов, проходящий в формате open-air. Подробнее о фестивале: http://insomniafest.ru.