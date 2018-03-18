Чешские министры отвергли обвинения российского МИД в адрес Чешской Республики в связи с происхождением нервно-паралитического газа «Новичок»

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий, а также глава оборонного ведомства ЧР Карла Шлехтова отвергли утверждения официальной представительницы российского МИД о том, что источник нервно-парализирующего газа типа «Новичок», которым был по заключению британских экспертов отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, следует искать в Чешской Республике, Словакии, Великобритании или в Швеции.

Как сообщил Стропницкий, такие заявления являются «стандартным способом манипуляции». По словам главы Министерства обороны ЧР, Чехия строго придерживается международных конвенций о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия.